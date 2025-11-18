Acidentes são registrados no município

OSÓRIO – Os últimos dias foram marcados por mais acidentes de trânsito na cidade. Na tarde de quinta-feira (13), um automóvel e um caminhão acabaram colidindo no quilômetro 86 da BR-101. De acordo com a CCR Viasul, o veículo de carga tentava realizar o retorno em uma rótula, quando acabou batendo na lateral do carro.

O condutor do automóvel sofreu apenas escoriações no nariz e não precisou receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão não se feriu. Devido ao acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PFR) foi acionada para auxiliar no trânsito. Vale ressaltar que não houve necessidade de bloqueio no trecho.

OUTROS ACIDENTES

Na noite de quinta, um Volkswagen Gol e uma motocicleta acabaram colidindo no cruzamento entre as Avenidas Ângelo Gabriel Boff Guasselli e Getúlio Vargas, na região central do município. O condutor da moto acabou se ferindo. Ele foi socorrido por uma ambulância da Remov até o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde dele não foi informado. Além da Remov, agentes da Brigada (BM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) participaram da ocorrência.

Colisão entre Gol e moto ocorreu entre as Avs. Gabriel Guasselli e Getúlio Vargas.
CRÉDITOS: Divulgação

