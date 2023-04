Abertas inscrições para Eleição do Conselho Tutelar

OSÓRIO – A prefeitura, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), lançou no último dia 03/04, o edital 001/2023 para a Eleição do Conselho Tutelar deste ano. Ao todo, serão escolhidos cinco conselheiros, em eleição a ser realizada no dia 1º de outubro. As inscrições iniciaram na segunda-feira (10) e seguem até 24 de abril. Quem quiser participar deverá ir até a sede da Secretaria de Assistência Social e Habitação, localizada na Avenida General Osório, 2.230, no bairro Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.