8º BPM entrega Comendas e Diplomas a PMs e agentes de Segurança

OSÓRIO – O 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizou na terça-feira (27), a entrega da Comenda da Unidade e de Diplomas de Congratulações a agentes de Segurança. A cerimônia foi realizada no auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) Romildo Bolzan, em alusão ao aniversário de 55 anos do Batalhão General Emílio Lúcio Esteves, ocorrido no dia 13 deste mês.

A Comenda do 8º BPM é uma das mais altas distinções da Unidade, concedida a militares e civis que se destacam pelo apoio, contribuição e fortalecimento de sua imagem e desenvolvimento. Ao todo, foram 10 homenageados, entre oficiais da Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC) e do Poder Judiciário osoriense, além de pessoas civis com relevante apoio prestado às ações de segurança pública na área de abrangência do Batalhão. Na ocasião, também foram entregues 25 Diplomas de Congratulações a servidores militares e empresários que contribuíram significativamente para o fortalecimento do 8º BPM.

Conduzido pelo comandante do 8º BPM, o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos, o ato contou com a presença das seguintes autoridades: O diretor do Departamento de Ensino da BM, o coronel Jorge Dirceu Abreu Silva Filho; o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Artur Marques de Barcellos; o delegado da PC, João Henrique Gomes; o prefeito Romildo Bolzan Jr; o vice-prefeito Ed Moraes; a reitora da Unicnec Osório, Ludinara Scheffel; a juíza Liane Caminha Gorini; o promotor de Justiça Sávio Vaz Fagundes; e o vereador Vagner Gonçalves.

Ao todo, 10 pessoas foram contempladas com Comenda do 8º BPM – Batalhão General Emílio Lúcio Esteves

Militares e Civis foram homenageados com o Diploma de Congratulações do 8º Batalhão de Polícia Militar.

CRÉDITOS: BM