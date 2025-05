14 pessoas são presas por tráfico no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quarta-feira (21), três pessoas foram presas durante uma ação no município de Capão da Canoa.

Conforme a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um automóvel Hyundai I30, de cor prata, estaria sendo utilizado para a prática de furtos no bairro Guarani. Após buscas na cidade, os Policiais Militares (PMs) conseguiram encontrar o veículo suspeito no bairro Novo Horizonte.

No carro estavam uma mulher, de 27 anos de idade, e dois homens, de 27 e 31 anos, respectivamente. Das três pessoas, somente a mais velha possuía antecedentes pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, receptação e desacato.

Com o trio foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros (mm), uma espingarda 12mm, 11 munições, 12 quilos de maconha, duas balanças de precisão, cinco celulares, três notebooks, três televisores, três câmeras de monitoramento, um rádio comunicador, uma furadeira, uma serra circular, entre outros objetos, assim como o automóvel utilizado por eles.

Automóvel apreendido estava sendo utilizado durante furtos em Capão da Canoa.

OPERAÇÃO PLANO TÁTICO

Durante a última quinta (22), o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) deflagrou mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. Realizada em Cidreira, Imbé e Tramandaí, a ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), assim como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, entre outros delitos, além da captura de foragidos.

Ao todo, quatro pessoas foram presas, incluindo duas por tráfico. Em Cidreira, um homem foi detido em posse de 30 pedras de crack e 126 pinos de cocaína. Já em Tramandaí, outro indivíduo foi preso carregando 37 porções de crack e 40 porções de maconha. Além dos entorpecentes foram apreendidos objetos e uma quantia em dinheiro.

Ainda durante a Operação, foram realizadas cinco barreiras policiais, sendo abordados 54 veículos. Desses, 19 foram apreendidos por diferentes infrações, havendo a assinatura de 42 Termos Circunstanciais.

Operação no Litoral apreendeu dinheiro e mais de 200 porções de drogas.

NOVAS PRISÕES EM CAPÃO

Na noite de quinta-feira, mais três pessoas foram presas por tráfico na região, sendo duas Capão da Canoa. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 2º BPAT durante ações distintas nos bairros Arco-Íris e Quero-Quero. Ao todo, foram apreendidas 392 porções de entorpecentes, sendo 178 de maconha, 114 porções de cocaína e 100 pedras de crack, além de outros objetos, incluindo balanças de precisão, facas e materiais para embalar o material ilícito. Os indivíduos, de 21 e 23 anos, já tinham passagens por tráfico.

A terceira prisão ocorreu em Imbé. Uma mulher foi presa no bairro Albatroz carregando 362 porções de cocaína. Conforme a Brigada, ela estaria armazenando e distribuindo o material para a tele-entrega de drogas. A criminosa, de 39 anos, já tinha passagens por lesão corporal.

Policiais apreenderam objetos e mais de 750 porções de entorpecentes.

PRISÕES EM CAPIVARI

Na noite de sexta (23), três pessoas foram presas em Capivari do Sul. Após receberem informações sobre um imóvel utilizado para o tráfico no bairro Jardim Formoso, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local indicado. Conforme a BM, um indivíduo, a perceber a presença da viatura, tentou fugir, pulando muros de algumas casas, mas acabou sendo capturado e preso em um terreno baldio. Com ele foram apreendidas 55 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

No imóvel, um casal também foi detido em posse de 11 porções de cocaína e 37 de maconha. Além das drogas, também foram apreendidos: uma balança de precisão, celulares e mais de mil reais em dinheiro. Entre os presos, está uma mulher de 29 anos, a qual estava utilizando tornozeleira eletrônica. A criminosa, que estava foragida da Justiça, possui antecedentes por dano qualificado, posse e tráfico de entorpecentes. Já os homens, de 20 e 22 anos, respectivamente, acumulam passagens por homicídio, roubo, receptação e tráfico.

Ação em Capivari apreendeu dinheiro, objetos e diversas porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

No sábado (24), o 8º BPM prendeu mais três pessoas por tráfico na região. Em Osório, os brigadianos realizavam patrulhamento no bairro Porto Lacustre, quando receberam informações de que um imóvel estava sendo utilizado para o tráfico. Imediatamente, os PMs foram até o local, onde flagraram um homem, de 22 anos, carregando uma mala de viajem contendo 1,6 quilo de maconha. Também foram apreendidos: uma balança de precisão, uma faca, dois celulares, materiais para embalar as drogas e cadernos com anotações do tráfico.

Homem foi preso em Osório carregando mala com objetos e 1,6 quilo de maconha.

Já em Santo Antônio da Patrulha (SAP), outros dois indivíduos, de 32 e 39 anos, respectivamente, foram detidos no bairro Várzea. Durante a ação, foram apreendidas 35 gramas (g) de entorpecentes, sendo de 10g de cocaína e as outras 25g de crack, além de R$ 77,00. A dupla acumula passagens por roubo, furto e tráfico de drogas.

Todos os presos foram levados as Delegacias de Polícia (DPs) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Santo Antônio apreendeu dinheiro e 35 gramas de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM