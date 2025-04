13 pessoas são presas e um adolescente é apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (24), o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) deflagrou mais uma edição da Operação Plano Tático. As ações foram realizadas em Balneário Pinhal, Imbé, Quintão (Palmares do Sul) e Tramandaí.

Durante os trabalhos, um homem foi preso por tráfico. Com ele foram apreendidos: um tijolo de maconha, uma pedra grande de crack, 366 petecas de cocaína, uma balança de precisão, um celular, entre outros objetos. O criminoso foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

PRISÕES EM OSÓRIO

Na quinta (24), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam quatro homens durante ações realizadas no município de Osório. De acordo com a BM, os brigadianos receberam informações de que um indivíduo estaria traficando no Porto Lacustre.

Após buscas no bairro, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar e abordar o suspeito. O homem, de 19 anos, estava carregando uma bolsa contendo duas porções de cocaína, três porções de maconha, seis comprimidos de ecstasy, 81 pedras de crack, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e 309 reais em dinheiro, sendo preso em flagrante.

Também na quinta-feira, mais três criminosos foram detidos em Osório, desta vez no bairro Glória. As prisões ocorreram após denúncias de tráfico em um endereço. No local, o trio foi preso em posse de 205 gramas de maconha. Além dos entorpecentes, os PMs recolheram dois celulares e uma quantia em dinheiro.

Os presos foram conduzidos a DP de Osório para registro das ocorrências.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos e 92 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de quinta, outras três pessoas foram detidas durante ações distintas, sendo dois homens, de 18 e 29 anos, e uma mulher, de 21 anos. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e ocorreram nas cidades de Capão da Canoa, Torres e Tramandaí.

Ao todo, foram apreendidos: 123 pedras de crack, 144 porções de cocaína, aproximadamente 1,8 quilo de maconha, armas, munições, balanças de precisão, celulares, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Todos os presos foram levados à Delegacia para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

PMs apreenderam grande quantidade de ilícitos durante ações em Capão, Torres e Tramandaí.

Na sexta-feira (25), dois homens foram presos no Litoral, durante ações distintas. Em Capão da Canoa, o 2º BPAT prendeu um homem com dois revólveres calibre 38 milímetros (mm), 58 munições, cerca de 50 gramas de cocaína, uma balança de precisão e dois celulares. A prisão ocorreu no bairro Santa Luzia. Já em Cidreira, o 8º BPM apreendeu aproximadamente 500 porções de entorpecentes, sendo 52 pedras de crack, 173 pinos de cocaína e 274 porções de maconha, além de R$ 50,00.

Ação em Cidreira apreendeu aproximadamente 500 porções de drogas.

No sábado (26), mais três homens foram presos por tráfico na região. Além disso, um adolescente foi apreendido pelo mesmo crime. As ações ocorreram em Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Osório, sendo efetuadas pelos agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar.

Em Osório, um casal foi detido no bairro Caravágio. Com eles foram apreendidas 15,4 gramas de cocaína, além de dois celulares. Em Santo Antônio da Patrulha, um adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Várzea carregando um tijolo pesando 600 gramas de maconha. Já em Palmares, outro homem, de 42 anos, foi detido no bairro Agreste. Durante a ação foram apreendidos: uma porção de maconha, 15 porções de cocaína, 62 pedras de crack, uma balança de precisão e 132 reais.

Todos os indivíduos detidos foram levados a Delegacia de Polícia para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Homem foi preso em Palmares com dinheiro, objetos e 78 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM